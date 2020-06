Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Überwiegend ruhiges Treffen der Tuningszene

Papenburg (ots)

Gestern kam es um 20:00 Uhr in der Papenburger Innenstadt im Bereich der Straße An der Alten Werft zu einem Treffen der Tuningszene. Rund 400 Fahrzeuge versammelten sich auf den dortigen Parkflächen. Die Fahrzeugführer/innen blieben größtenteils in ihren Fahrzeugen, sodass das Treffen überwiegend ruhig verlief. Die Polizei stellte einige Ordnungswidrigkeiten aufgrund von Verkehrsverstößen fest. Zwischenzeitlich kam es zu Behinderungen im Straßenverkehr, aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens. Gegen 02:00 Uhr endete das Treffen.

