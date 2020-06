Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Kia beschädigt

Dörpen (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde ein schwarzer Kia angefahren und beschädigt. Dies geschah entweder auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße oder auf dem Parkplatz einer Physiotherapie-Praxis an der Wittefehnstraße in Dörpen. Der Kia hat an der rechten Seite über die gesamte Fahrzeuglänge Dellen und Kratzer. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Die Polizei Dörpen (04963/919090) bittet um sachdienliche Hinweise.

