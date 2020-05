Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Klärung eines Ladendiebstahls (14.05.2020)

Tuttlingen (ots)

Erfolgreich verlief am Donnerstagnachmittag die Fahndung des Polizeireviers Tuttlingen nach der Flucht eines Ladendiebes, der gegen 14.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße Parfüm gestohlen hatte. Einer Verkäuferin war bereits vor der Feststellung des Diebstahls das verdächtige Verhalten des 19-jährigen Tatverdächtigen aufgefallen. Nachdem dieser bereits den Drogeriemarkt verlassen hatte, stellte sie das Fehlen von zwei Parfümtestern fest. Die Aufnahmen der Überwachungsanlage bestätigten ihren Verdacht.

Das markante Aussehen des Tatverdächtigen führte die Polizei auf dessen Spur. Ein Hinweisgeber vermochte dessen Aufenthaltsort in einer Unterkunft zu benennen. Der Tatverdächtige wurde dort angetroffen und überprüft. Bei ihm aufgefundene Parfümflaschen wurden im Drogeriemarkt als das gesuchte Diebesgut identifiziert.

Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

