Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannter verletzt 23-Jährigen mit Bierflasche

Goch (ots)

Am Samstag (22. Februar 2020) gegen 19:55 Uhr stand ein 23-Jähriger aus Bottrop mit mehreren Freunden vor einem Schnellimbiss an der Voßstraße. Sie hatten eine Kiste Bier bei sich. Nach Aussage des 23-Jährigen seien unvermittelt zwei ihm unbekannter Mann auf ihn zugekommen. Einer der beiden nahm eine Bierflasche aus dem Kasten, zerbrach diese und wollte den 23-Jährigen offenbar mit dem Flaschenhals im Gesicht verletzten. Der junge Mann konnte den Angriff aber mit der Hand abwehren und erlitt eine leichte Schnittwunde. Der Angreifer war etwa 20 bis 25 Jahre alt und südländischer Herkunft. Er trug einen Vollbart und hatte eine Cap sowie eine Kapuze über dem Kopf. Er und der zweite Unbekannten flüchteten daraufhin in Richtung Auf dem Wall und Neustraße. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

