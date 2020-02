Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 50-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Am Samstag (22. Februar 2020) gegen kurz nach 22:00 Uhr kam es vor einer Gaststätte auf der Straße Issumer Tor zu einer Schlägerei. Ein 50-Jähriger aus Geldern wurde dabei von mehreren ihn unbekannten Personen angegangen und am Kopf verletzt. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Seiner Aussage nach waren die Täter männlich und zwischen 30 bis 35 Jahre alt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02831 1250 zu melden.

