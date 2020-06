Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Remagen - Vollsperrung der B9 nach Verkehrsunfall

Remagen (ots)

Aktuell (20.06.2020, 16.45 Uhr) ist B9, Remagen, in Höhe Rolandswert, nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in beiden Richtungen gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an. Nach der Unfallaufnahme wird von der Polizei in Remagen ein gesonderter Pressebericht übermittelt.

