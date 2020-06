Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahrer stand unter Drogeneinfluss..

Koblenz/Dieblich (ots)

Bereits am 5. Juni kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation einen PKW Renault mit niederländischem Kennzeichen auf einem Parkplatz an der A61 Gemarkung Dieblich. Der Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Rahmen der PKW-Durchsuchung konnten ca. 850 Gramm MDMA -Kristalle und ca. 600 Ecstasypillen aufgefunden und sichergestellt werden. Der ungarische Staatsangehörige, mit Wohnsitz in den Niederlanden, wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete und anschließend in die JVA Koblenz verbracht.

Die Ermittlungen seitens des Fachkommissariats dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Kriminaldirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell