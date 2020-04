Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Schaufensterscheibe auf der Königstraße eingeschlagen

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag auf der Königstraße in Bornheim die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäftes eingeschlagen und Schmuck aus der Auslage gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch,01.04.2020, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 02.04.2020, 05.30 Uhr. Bislang gibt es keinerlei Hinweise zu Tatverdächtigen.

Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 der Bonner Polizei um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Rufnummer 0228 15-0 oder KK34.Bonn@polizei.nrw.de

