Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Werkzeuge aus Rohbau gestohlen

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen dem 1. April (16 Uhr) und dem 2. April (7 Uhr), unbefugt Zugang zu einer Baustelle am Westberger Weg verschafft. Sie gelangten in das Innere eines Rohbaus, wo sie unter anderem Werkzeuge, darunter Akkupressen, Akkuschrauber, Akkuflex und Bohrmaschinen, entwendeten. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

