Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schaufenster eingeworfen

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 2. April, schmiss ein Unbekannter gegen 00.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosk an der Martin-Luther-Straße mit einem Pflasterstein ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Der Tatverdächtige wurde von einer Zeugin beobachtet, die durch das Klirren aufgeschreckt worden war. Er ist schlank, zirka 180 Zentimeter groß und trug blaue Jeans sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell