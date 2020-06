Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verkehrsunfallflucht

Haren (ots)

Gestern, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Rakener Straße, in der Kurve kurz vor der Emmelner Straße in Haren zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Hierbei soll einer der beiden Pkw nach links auf die Gegenspur gekommen sein, wo er mit einem anderen Pkw seitlich kollidierte. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Das verursachende Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: dunkler Geländewagen mit einem weißen Anhänger der als Viehtransport-Anhänger beschrieben wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren (05932/72100) zu melden

