POL-DN: Auto verselbstständigt sich

Kreuzau (ots)

Am Sonntag wurden eine Frau und ihr elfjähriger Sohn in Obermaubach verletzt, als sich der kurz abgestellte Pkw der Mutter an einem Hang verselbstständigte und losrollte. Mutter und Sohn mussten im Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr in der Straße "Auf dem Blaßbusch". Die Mutter hatte ihren Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und befand sich mit dem Jungen auf der Straße, als beide plötzlich sahen, wie das Auto in Richtung einer Hauszufahrt den Hang hinabrollte. Augenscheinlich hatte die Fahrerin das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß am Hang gesichert.

Mutter und Sohn versuchten gemeinsam, das Auto aufzuhalten, schafften dies aber nicht. Erst der Pfeiler einer Grundstückszufahrt stoppte das Fahrzeug.

Bei dem Versuch, das Auto aufzuhalten und die Handbremse anzuziehen wurden die Pkw-Fahrerin und ihr Sohn aus Obermaubach verletzt. Beide kamen mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus und wurden dort stationär aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1200 Euro.

