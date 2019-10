Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall aufgrund auf der Fahrbahn gelegtes Absperrgitter - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am 19.10.2019 gegen 23:05 Uhr ereignete sich auf der Gartenstraße in Oldenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 20-jähriger aus Bremerhaven befuhr mit einem weißen Pkw, Mercedes, die Gartenstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe des Schloßgartens überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes Absperrgitter. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anlässlich des am 20.10.2019 stattfindenden Marathon-Laufs waren Absperrgitter im Einmündungsbereich Gartenstraße / Am Stadtmuseum abgestellt worden. Eines dieser Gitter muss von Unbekannten absichtlich auf die Fahrbahn gelegt worden sein, so dass es anschließend zu dem Verkehrsunfall gekommen war. Es wurden diesbezüglich Ermittlungen wegen des Straftatbestandes des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0441/7904215 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell