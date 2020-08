Polizei Düren

POL-DN: Leicht verletzter Motorradfahrer

Kreuzau (ots)

Am späten Montagabend kam in Obermaubach ein Motorradfahrer zu Fall, nachdem ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der Kradfahrer verletzte sich bei seinem Sturz leicht.

Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger auf seinem Motorrad die Seestraße in Obermaubach in Fahrtrichtung Untermaubach. Auf Höhe des rechtsseitig am Ortsausgang befindlichen Parkplatzes "Am Stausee" bog nach Aussage des Kradfahrers plötzlich ein schwarzer Pkw nach rechts in die Straße ein und nahm dem Mann aus Hürtgenwald die Vorfahrt. Der Fahrer kam mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich leicht. Er konnte seine Fahrt nach kurzer Zeit jedoch fortsetzen. Erst später, angekommen auf seiner Arbeitsstelle, wurden Polizei und ein RTW hinzugezogen. Die Rettungskräfte brachten den leicht Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sollten Sie Hinweise zum Unfallhergang geben können, wenden Sie sich bitte unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren.

