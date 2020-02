POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Wittlich

In der Nacht zum Mittwoch, dem 26.02.2020 im Zeitraum von 21:30 Uhr- 05:20 Uhr ereignete sich in der Werkstraße etwa auf Höhe einer dortigen KFZ- Werkstatt in Wittlich ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein Fahrzeug, das am rechten Fahrbahnrand abgestellt wurde durch ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 065719260 zu melden.

