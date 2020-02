Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Wittlich (ots)

Am 25.02.2020 kam es, zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Mercedes-Benz, der in der Schloßstraße in Wittlich abgestellt wurde. Unbekannte Täter zerkratzten die Fahrerseite des PKWs.

Die Polizei Wittlich sucht mögliche Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571/926-0

piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell