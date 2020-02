Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.02.2020

Daun (ots)

Ereignis: Fastnacht 2020, Polizei Daun zieht erste Bilanz

Ort: Daun

Zeit: 25.02.2019 Uhr

Die Fastnachtssaison 2020 befindet sich auf ihren letzten Metern, die Polizei Daun zieht am "Feilchendienstag" eine erste rückblickende Bilanz.

Beginnend mit dem Densborner Umzug am 16.02.2020 waren die Beamten der Polizeiwache Gerolstein und Polizeiinspektion Daun gefragt. Ein zum Vorjahr geändertes Konzept, involviert waren dabei der Veranstalter, die Feuerwehr, das Ordnungsamt der VG Gerolstein, Beamte der Bundespolizei sowie die Kräfte der ortsansässigen Dienststellen, führte letztlich dazu, dass der Umzug im Kylltal problemlos abgelaufen war.

Am Weiberdonnerstag waren ebenfalls keine nennenswerten Einsatzmaßnahmen erforderlich, auch hier war die gewählte Strategie aufgegangen. Eigens wurde an diesem Tag der Regeldienst um eine Einsatzgruppe mit mehreren Beamten ergänzt. Die starke Präsenz, die ab den frühen Abendstunden an stetig wechselnden Orten gezeigt wurde, insbesondere lag hier der Schwerpunkt auf den Jugendschutzkontrollen, wurde durch die Bevölkerung positiv angenommen und in den sozialen Medien transportiert.

Die Umzüge von Samstag bis einschließlich Rosenmontag stellten sowohl für die Dauner- als auch die Gerolsteiner Polizei keine großen Herausforderungen dar. Insgesamt konnte man hier das Bild einer nahezu störungsfreien Fastnachtssaison 2020 zeichnen.

Nachfolgende Eckdaten sollen dabei einen Einblick bieten.

Im Zeitraum Donnerstag, 20.02.2020 bis zum Dienstag, 25.02.2020, 06.00 Uhr wurden insgesamt 8 Körperverletzungen zur Anzeige gebracht und eine Person beleidigt. In einem weiteren Fall waren Mitarbeiter von Hilfs-und Rettungsdiensten sowie einschreitende Polizeibeamte aus Daun das Ziel eines körperlichen-und verbalen Angriffs. Der junge Mann konnte letztlich aber gebändigt werden. Drei Fahrzeugführer mussten den Führerschein wegen übermäßigem Alkoholkonsum abgeben.

Ereignis: Die Polizei Daun in eigener Sache

Ort: Daun, Mainzer Straße 19

Zeit: 27.02.2020, 14.30 Uhr

Die Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2019 erfolgt am Donnerstag, 27.02.2020. Die Polizei Daun lädt an diesem Tag interessierte Vertreter der Medien zu einem Pressegespräch im Hause ein. Ab 14.30 Uhr soll die Verkehrsunfallstatistik erörtert werden.

