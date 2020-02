Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200212 - 0144 Frankfurt-Nordend: Randalierer leistet erheblichen Widerstand bei Festnahme

Frankfurt (ots)

(lu) Ein 42-jähriger Mann randalierte gestern Abend in seinem Wohnhaus. Bei Eintreffen der Polizei griff er diese an und leistete massiven Widerstand gegen die Festnahme.

Gegen 21:15 Uhr riefen Bewohner eines Wohnhauses in der Luisenstraße die Polizei. Hintergrund war, dass ein Nachbar, stark alkoholisiert und aggressiv, im Treppenhaus herumschreien und gegen die Eingangstüren schlagen und treten würde. Eine Streife der Polizei konnte den stark alkoholisierten 42-jährigen im Treppenhaus antreffen. Im Rahmen der Sachverhaltserfragung versuchte der Frankfurter unvermittelt einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand, bis er letztendlich fixiert werden konnte. Aufgrund der Alkoholisierung, gepaart mit dem durchweg aggressiven Verhalten, verbrachte der Randalierer die Nacht anschließend in einer Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Während des gesamten Einsatzes beleidigte er die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten massiv und teils rassistisch. Polizistinnen oder Polizisten wurden durch die Angriffe nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell