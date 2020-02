Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 24.02.2019

Daun (ots)

Ereignis: LKW- Fahrer beschädigt Verkehrszeichen und flieht

Ort: Deudesfeld, L 16

Zeit: 17.02.2019, 08.30 Uhr

Wie der Polizei Daun gemeldet wurde, touchierte der Fahrer eines unbekannten grünen LKW am frühen Morgen des 17.02.2020 in der Ortslage Deudesfeld u.a. die Hinweistafeln nach Bettenfeld/ Meisburg sowie ein Schild mit dem Hinweis auf die Waldbühne. Die Beschilderung befand sich im Einmündungsbereich L 16/K6. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Daun in Verbindung zu setzen, 06592-96260.

