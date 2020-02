Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Garage

Salmtal (ots)

In der Zeit vom 23.02.2020, 14.00 Uhr bis 24.02.2020, 08.15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage in der Michael-Felke-Straße der Gemeinde Salmtal. Unbekannte Täter zerstörten hierbei ein Fenster im rückwärtigen Bereich der Garage, gelangten so in die Räumlichkeit und entwendeten Werkzeug im Wert von ca. 1.500EUR. Zeugen, die relevante Angaben zur Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

