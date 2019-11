Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zeuge beobachtet Sachbeschädigung an Pkw

Northeim (ots)

Northeim, Holzhäuser Straße, Freitag, 08.11.19, 23.25 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 08.11.19, gegen 23.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person in Northeim, in der Holzhäuser Straße die Außenspiegel mehrerer Pkw mutwillig durch Fußtritte anging. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte sich der Tatverdächtige bereits entfernt und konnte auch trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Eine Inaugenscheinnahme der angegangenen Pkw ergab, dass an einem Pkw Mazda der rechte Außenspiegel beschädigt wurde. An einem weiteren Pkw war der Spiegel lediglich nach vorne übergeklappt und konnte ohne verursachte Beschädigungen wieder in seine Ursprungsposition verbracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 100,- EUR Zeugen, die weitere Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim unter der Telefonnummer 0551/7005-0 in Verbindung zu setzen.

