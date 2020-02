Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Hund

Bitburg (ots)

Montagfrüh kam es in der Hauptstraße in Sülm zu einem Verkehrsunfall mit einem Hund. Ein etwa 70cm großer Hund mit langem hellem Fell lief dort plötzlich über die Fahrbahn, so dass ein PKW-Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern konnte. Nach dem Anprall lief das Tier weg. Hinweise zu dem Hund bzw. seinem Besitzer nimmt die Polizei Bitburg unter der Telefonnummer 06561-96850 entgegen.

