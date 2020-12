POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht - Anschließend Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Polizeidirektion Ludwigshafen

Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht - Anschließend Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Frankenthal

Am 13.12.2020, gegen 01:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Foltzring in Frankenthal, bei welchem ein grauer Ford beim Rechtsabbiegen unter anderem aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Verkehrsschild sowie einen Mülleimer beschädigte. Der im Nachgang ermittelte 30-jährige Autofahrer aus Ludwigshafen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Weiterhin konnte durch die Beamten bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden, weshalb er auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen bekam. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Durch die Beamten wurde das beschädigte Verkehrsschild nach der Unfallaufnahme verkehrssicher auf die Seite in den dortigen Grünstreifen gelegt. Ein unbekannter männlicher Täter, welcher gegen 01:50 Uhr an der Unfallörtlichkeit mit einem weißen Hund Gassi ging, legte das Verkehrsschild dann mittig auf die Fahrbahn und entfernte sich. Dies stellt einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr dar. Der unbekannte Täter trug weiße Schuhe, eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke.

Zeugen werden in beiden vorgenannten Fällen gebeten sich an die Polizei Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne werden Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

