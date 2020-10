Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrraddieb überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (14.10.2020) versucht, aus einem Schuppen an der Wrangellstraße ein Fahrrad zu stehlen und ist dabei von dem Eigentümer überrascht worden. Der 15-jährige Hausbewohner bemerkte gegen 16.00 Uhr, wie ein unbekannter Mann sich an dem Fahrradschuppen zu schaffen machte und die Tür gewaltsam öffnete. Als er das Fahrrad im Wert von mehreren hundert Euro aus dem Häuschen schob, sprach ihn der Jugendliche an, woraufhin der unbekannte Mann ohne Beute in Richtung Filderhauptstraße flüchtete. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte leicht gebräunte Haut, einen schwarzen Kinnbart und sprach Deutsch mit Akzent. Er war mit einer blauen Jacke sowie einer hellblauen Jeans bekleidet und trug eine weiße Basecap sowie weiße Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

