Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten mehrere Tausend Euro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei Trickdiebe haben am Montagmittag (12.10.2020) einen 55-jährigen Lastkraftwagenfahrer in der Stuttgarter Straße bestohlen. Ein unbekannter Mann sprach den LKW-Fahrer gegen 13.00 Uhr an und wies ihn auf einen angeblichen Schaden an seinem Lastkraftwagen hin. Während einer gemeinsamen Überprüfung des Fahrzeughecks, stahl offenbar ein Komplize eine Mappe mit mehreren Tausend Euro Bargeld aus dem Führerhaus. Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 45 Jahre alten und etwa 175 Zentimeter großen Mann gehandelt haben. Er hatte eine kräftigere Statur und trug eine weißgraue Schildmütze sowie weißgraue Arbeitskleidung. Er sprach Deutsch mit rumänischem Akzent. Zum Aussehen des Komplizen gibt es keine Personenbeschreibung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

