Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Ladendiebstahl festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (12.10.2020) eine 24 Jahre alte Frau festgenommen, die zuerst etwas gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Die 24-Jährige war gegen 16.50 in einem Lebensmittelmarkt an der Böblinger Straße. Sie fragte eine Kassiererin nach einem Prospekt und nutzte den Moment der Ablenkung, um den Kassenbereich zu passieren, ohne ein Bettlaken zu bezahlen. Die Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und folgte der Frau, die sie mehrfach von sich stieß. Ein Passant bemerkte die Auseinandersetzung und alarmierte daraufhin die Polizei, die die Tatverdächtige festnahm. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten weiteres mutmaßliches Diebesgut. Die wohnsitzlose 24-jährige Kroatin wird im Laufe des Dienstags (13.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell