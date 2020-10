Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Verkehrskontrolle in Haft

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am späten Montagnachmittag (12.10.2020) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, bereits seit mehreren Jahren mit einem gefälschten Ausweis in Deutschland zu leben. Fahndungsbeamte hielten gegen 17.00 Uhr auf Höhe der Krailenshaldenstraße einen Mercedes an, der in Richtung Ludwigsburg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der 34 Jahre alte Beifahrer den Beamten einen rumänischen Ausweis aus. Bei genauerer Betrachtung entdeckten die Polizisten Ungereimtheiten an dem Dokument. Weitere Überprüfungen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem Ausweis mutmaßlich um eine Totalfälschung handelt. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn zunächst auf die Dienststelle. Wie sich dort herausstellte, lebte der 34-Jährige bereits seit mehreren Jahren in Deutschland. Offenbar hatte er mit dem gefälschten Dokument eine Wohnung im Landkreis Ludwigsburg bezogen und auch seinem Arbeitgeber vorgelegt. Weiter ergaben die Ermittlungen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen mutmaßlich um einen moldawischen Staatsbürger handelt. Der 34-Jährige wird im Laufe des Dienstags (13.10.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

