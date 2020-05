Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einkaufsmärkte in Immenhausen mit Graffitis beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Immenhausen die Fassaden zweier Einkaufsmärkte sowie einen Imbisswagen und eine Werbetafel mit Graffitis besprüht. Der Schaden, den die Täter anrichteten, wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Sprayer geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, eingrenzen. Mehr als zehn verschiedene Schriftzüge und Symbole in unterschiedlicher Größe hatten die Unbekannten an den Fassaden der beiden Märkte in der Grebensteiner Straße und dem dort abgestellten Imbisswagen sowie dem Werbeschild hinterlassen. Da es sich überwiegend um Schriftzüge mit politisch linksmotivierten Inhalten handelt, ermittelt zu den Sachbeschädigungen nun die Kriminalpolizei.

Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich der beiden Einkaufsmärkte verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell