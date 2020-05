Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Silberner Geländewagen flüchtet nach Unfall: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei ermitteln derzeit im Fall einer Unfallflucht, bei der am Freitagmorgen die Fahrertür eines geparkten VW Lupo im Stadtteil Bad Wilhelmshöhe beschädigt wurde. Die VW-Fahrerin hatte sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten, als sie durch einen Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war. Der Verursacher, bei dem es sich um einen silbernen Geländewagen gehandelt haben soll, flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Die zuständigen Ermittler suchen Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können.

Wie die 57-Jährige aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichtete, hatte sie ihren VW Lupo gegen 10 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße, nahe der Kunoldstraße, am Straßenrand abgestellt. Nur wenige Augenblicke später soll der unbekannte Verursacher gegen die Fahrertür des Kleinwagens, die sie offenbar nicht richtig verschlossen hatte, gefahren sein. Anschließend sah sie, wie der silberne Geländewagen, dessen Kennzeichen nicht bekannt ist, in Richtung Landgraf-Karl-Straße flüchtete.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell