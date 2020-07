Polizei Bonn

POL-BN: Trunkenheit am Steuer: Polizei stellte Führerscheine sicher

Bonn (ots)

Am Freitag, 24. Juli 2020, stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg gegen 16:50 Uhr in Bonn-Mehlem eine 60-jährige Autofahrerin. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau. Ein Alkoholtest bestätigte die Wahrnehmungen die Polizisten. Die Fahrerin musste die Beamten zur Polizeiwache an der Zeppelinstraße begleiten. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit am Steuer wurde ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Bereits zwei Stunden zuvor, gegen 14:30 Uhr, hatte ein Zeuge der Polizei einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug auf der Mallwitzstraße unterwegs war. Der 70-jährige Fahrer konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen werden. Hier verlief ein Alko-Test ebenfalls positiv. Die Folgen: Blutprobenentnahme, Abgabe des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer.

