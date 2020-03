Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine für den 14.03.2020

Peine (ots)

Sachbeschädigung an PKW In der Zeit vom 12.03.2020, 18 Uhr bis zum 13.03.2020, 10 Uhr kam es in der Regerstraße in Peine zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch bislang unbekannte Täter wurde der Lack des geparkten PKW im Bereich der Heckschürze zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 13.03.2020 gegen 19:55 Uhr wurde in Peine, Gröpern, ein 23jähriger mit einem e-Scooter kontrolliert. Für den e-Scooter bestand keine gültige Haftpflichtversicherung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheit im Verkehr Am 14.03.2020 um 01:06 Uhr wurde in der Schützenstraße in Peine ein 52jähriger mit seinem Fahrrad kontrolliert. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass eine Atemalkoholüberprüfung nicht möglich war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Verkehrsunfallflucht Am 12.03.2020 zwischen 10 Uhr und 11 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Firma Kaufland zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde der abgeparkte VW Golf beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171-999-0 zu melden.

Ebenfalls am 12.03.2020 in der Zeit zwischen 07 Uhr und 13 Uhr kam es in der Freiligrathstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher ein geparkter VW Golf beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171-999-0 zu melden.

