Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Gesuchter Straftäter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (12.10.2020) einen 22-Jährigen festgenommen, der mit Vollstreckungshaftbefehl gesucht worden ist. Die Polizisten wollten den jungen Mann gegen 23.50 Uhr in der Wolframstraße kontrollieren, woraufhin er mit einem E-Scooter die Flucht ergriff. Nach einer kurzen Verfolgung nahmen die Beamten den Mann fest. Wie sich später herausstellte, stand er mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Der 22-jährige Deutsche wurde zur Verbüßung einer Restjugendstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell