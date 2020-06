Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.06.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Zweiflingen: Auto überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache überschlug sich am Montagnachmittag eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Kreisstraße zwischen Pfahlbach und Westernbach. Die Frau war gegen 16 Uhr in Richtung Pfahlbach unterwegs. Auf Höhe des Aussichtspunktes "Limes Blick" kam die Mercedes-Lenkerin nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften vor Ort. Die Kreisstraße war für die Abschlepparbeiten und Unfallaufnahme bis 18 Uhr gesperrt.

