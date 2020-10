Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag (13.10.2020) in der Hedelfinger Straße von der Fahrbahn abgekommen. Die 77-Jährige fuhr gegen 13.00 Uhr mit ihrem Mercedes in der Hedelfinger Straße Richtung Hedelfingen, als sie auf Höhe der Hausnummer 155 offenbar gesundheitliche Probleme bekam und die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie geriet nach links über die Stadtbahngleise auf die Gegenfahrbahn, durchbrach eine Spritzschutzwand und kam an einer Hausmauer zum Stehen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

