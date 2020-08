Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 01.August 2020, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Action-Marktes an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/ Ausparken einen dort geparkten BMW. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Am Samstag, den 01.August 2020, gegen 16.35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Friesoyther die Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Ausgangs einer Rechtskurve verfiel der Fahrzeugführer in einen "Sekundenschlaf" und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er einen dortigen Verkehrsleitpfosten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Barßel/Harkebrügge - Sachbeschädigung an einer Wetterschutzhütte

Zwischen Donnerstag, den 30.Juli 2020, gegen 07.00 Uhr und Samstag, den 01.August 2020, um 14.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Wetterschutzhütte in der Dingenbergstraße beschädigt, indem Windfedern und Dachpfannen beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel.:04499-9430) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Fahren mit einem E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 02.August 2020, gegen 09.00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Friesoyther mit seinem E-Scooter die Böseler Straße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und eine Weiterfahrt untersagt. Gegen den Friesoyther wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell