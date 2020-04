Polizei Hagen

POL-HA: 80-Jähriger wird Zeuge eines merkwürdigen Unfalls

Hagen (ots)

Am Freitagabend, 03.04.2020, fuhr ein 80-Jähriger gegen 21:45 Uhr die Buscheystraße in Richtung Eugen-Richter-Straße entlang. Vor ihm befand sich der Renault einer 31-Jährigen. Diese wollte nach links in die Uhlandstraße abbiegen. Plötzlich ertönte von hinten das Geräusch eines aufheulenden Motors. Nach aktuellen Ermittlungen überholte eine 21-jährige Opelfahrerin den 80-Jährigen und wollte ebenfalls in die Uhlandstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Heck des Renaults. Die 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell