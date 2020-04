Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer am Busbahnhof landet im Polizeigewahrsam

Hagen (ots)

Am Sonntag, 05.04.2020, rief ein Busfahrer gegen 16:25 Uhr die Polizei zum Graf-von-Galen-Ring. Kurz zuvor hatte ein 24-Jähriger in einem Linienbus Bier verschüttet und Fahrgäste angepöbelt. Dem Busfahrer gegenüber wollte er seine Personalien nicht preisgegen. Nach Feststellung der selbigen durch die Polizei eröffneten die Beamten dem Hagener, dass die Busfahrt für ihn nun beendet sei. Sein Missfallen darüber tat der 24-Jährige kund, in dem er gegen den Bus trat, auf den Streifenwagen schlug und diesen versuchte zu öffnen. Anschließend zeigte er den Polizisten den Mittelfinger. Da sich der Randalierer nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Dort versuchte er, die eingesetzten Polizisten zu schlagen und zu treten. Die Fahrzeuge wurden nicht beschädigt und niemand verletzt. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige wegen Widerstands rechnen.

