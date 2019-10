Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Büroeinbruch

Emsbüren (ots)

Zwischen Sonntag und Freitag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Dieselstraße eingedrungen. Die Täter hebelten eine Tür auf, gelangten in die Räume und stahlen Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 zu melden.

