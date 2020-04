Polizei Hagen

POL-HA: Bewaffneter Raubüberfall auf Kiosk

Hagen (ots)

Am 04.04.2020, gegen 23:35 Uhr, kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Kiosk in der Alleestraße in Hagen. Zwei mit Pistolen bewaffnete und maskierte Täter betraten zunächst den Kiosk, indem sich zwei Angestellte aufhielten. Während einer der Täter einen Geschädigten bedrohte, nahm der andere das Geld aus der Kasse. Bei der Tatausführung kam es zu körperlichen Übergriffen auf die Angestellten. Einer wurde gegen ein Regal geschubst und der andere mit der Pistole auf den Kopf geschlagen, wodurch eine Platzwunde entstanden war. Die Täter flüchteten mit 50EUR Bargeld. Sie wurden beide als männlich, ca. 170-180cm groß und ca. 20 Jahre alt beschrieben. Beide waren schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

