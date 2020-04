Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gemeindehaus

Hagen (ots)

In der Zeit vom 02.04.2020, 12:00 Uhr und 04.04.2020, 11:00 Uhr, kam es in der Voerder Straße in Hagen zu einem Einbruch in ein dortiges Gemeindehaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch ein schmales Kippfenster Zutritt ins Gebäudeinnere. Über zwei Etagen wurden alle Räume und Behältnisse durchsucht. Hierbei wurde auch eine weitere Innentür mit Rahmen herausgerissen. Es wurden Teile einer Musikanlage und Musikinstrumente entwendet. Der Tatort wurde der Kriminalpolizei zur Spurensicherung übergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

