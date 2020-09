Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lkw verliert Ladung in Schwaförden - Pkw in Weyhe beschädigt ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Kellereinbruch

Bei einem Einbruch in einen Keller in der Straße Vossen Reitweg erbeutete ein unbekannter Täter insgesamt 4 Angeln. Der Unbekannte hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Vorhängeschloss gewaltsam geöffnet und war so in den Keller gelangt. Die Angeln haben einen Wert von ca. 100 Euro.

Schwaförden - Lkw verliert Ladung

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gestern gegen 13.30 Uhr einen Klein-Lkw mit Schrott, der Teile seiner Ladung verlor. Der Lkw befuhr die Hauptstraße, als Teile der Ladung (Glasscherben) von der Ladefläche auf die Fahrbahn fielen. Der Zeuge informierte die Polizei, die den Lkw noch in der Hauptstraße stoppen konnte. Der 50-jährige Fahrer des Lkw musste seine Ladung nachsichern und konnte anschließend seine Fahrt fortsetzen.

Weyhe - Pkw beschädigt

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Montag bis Donnerstag dieser Woche gleich zwei Fahrzeuge beschädigt, in dem er den Lack zerkratzte. Die beiden Pkw, ein Chrys Cruiser und ein Opel, standen am Fahrbahnrand der Memelstraße. Der Schaden wir auf mindestens 600 Euro beziffert.

