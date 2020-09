Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannter hebt Gullydeckel in Lemförde aus - Radfahrer bei Unfällen in Martfeld und Diepholz verletzt ---

Diepholz (ots)

Weyhe - LKW aufgebrochen

In dem Zeitraum von Dienstag, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 09:30 Uhr, wurde ein im Amselweg in Leeste parkender LKW aufgebrochen. Dabei verschafften sich die bisher unbekannten Täter unter Gewalteinwirkung auf die Beifahrertür Zugang in das Innere des Führerhauses. Dort wurden Teile der Armatur entwendet. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung.

Martfeld - Radfahrerin leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 16.35 Uhr wurde eine 17-jährige Martfelderin bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße leicht verletzt. Ein 59-jähriger Fahrer eines PKW aus Achim wollte aus der Verdener Straße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Er übersah dabei eine 17-Jährige auf ihrem Fahrrad, die auf dem Radweg in Richtung Hoya unterwegs war. Der Pkw erfasste das Fahrrad, deren Führerin daraufhin stürzt und sich leicht verletzte. Es entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

In Bruchhausen-Vilsen, in der Bahnhofstraße, wurde ein auf dem Parkstreifen vor Haus Nr. 4 geparkter schwarzer VW Passat durch einen bisher unbekannten Führer eines Fahrzeuges vorn rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 09.20 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250, entgegen.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit von Dienstag, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu Gartenlauben in Sulingen, Hinter der Trahe. Hier brachen sie u.a. ein Gartenhäuschen auf und entwendeten diverse Gartengeräte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Lemförde - Gullydeckel ausgehoben

Ein Unbekannter hat am Mittwoch im Laufe des Nachmittags einen Gullydeckel in der Straße Am Rauhen Berge ausgehoben und auf die Fahrbahn gelegt. Gegen 16.45 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Pkw über den Gullydeckel gefahren und hatte dadurch sein Fahrzeug beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitte Zeugen, sich unter der Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 22.20 Uhr wurde im Kreisverkehr in der Maschstraße ein 17-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Ein 29-jähriger Diepholzer war in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei den Radfahrer übersehen. Bei der Kollision verletzte sich der 17-Jährige leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 1100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell