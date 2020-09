Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zeugen klären Unfallflucht in Diepholz - Kradfahrer bei Unfall in Bassum schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Radfahrer verletzt

Ein 50-jähriger Radfahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße leicht verletzt. Er befuhr verbotener Weise den Fußweg an der Hauptstraße, als ein 82-jähriger Fahrer mit seinem Pkw von der Hauptstraße nach links auf einen Firmenparkplatz abbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer übersah den Radfahrer und beide kollidierten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. An Pkw und Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Diepholz - Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Zeugen beobachteten gestern gegen 14.20 Uhr, wie ein Pkw auf einem Parkplatz in der Amelogenstraße einen nebenstehenden Pkw touchierte und beschädigte. Die verursachende Fahrerin beging Unfallflucht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Beschreibung der Zeugen konnte die Polizei die Verursacherin schnell ausfindig machen. Gegen die 81-jährige Diepholzerin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet. Der Schaden des Unfalles beträgt über 2000 Euro.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Montag wurde bei der Polizei in Sulingen eine Unfallflucht angezeigt, die sich in den vergangenen Tagen in der Lichtenberger Straße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam offensichtlich während der Fahrt in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steinmauer eines Grundstücks. Die Mauer wurde hierbei auf einer Länge von zwei Metern nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro. Der Vorfall muss sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und gestern Mittag ereignet haben. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 04271/9490.

Bassum - Kradfahrer schwer verletzt

Am Montag kurz vor 18:00 Uhr wurde auf der Ortsumgehung Bassum (Bundesstraße 51) ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 36-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr zuvor die B51 in Richtung Twistringen und wollte nach links auf die B61 abbiegen. Hierbei hat der Mann aus Friesoythe den 50-jährigen Bremer auf seiner Harley-Davidson übersehen, der ihm auf der B51 entgegenkam. Durch den Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend ins Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 8000 Euro.

