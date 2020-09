POL-DH: Pressemledung vom 05.09.2020 der PI Diepholz

Polizeiinspektion Diepholz

PI Diepholz 1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Barnstorf befuhr am Freitag, 04.09.2020, gegen 22.05 Uhr die Friedrich-Plate-Straße in Barnstorf. Hier wurde er angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, daß der Rollerfahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller ist. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. 2. Fahren unter Drogeneinfluß In Lemförde, Auf den Bülten, befuhr am Freitag, 04.09.2020, gegen 23.05 Uhr, ein 19-jähriger Mann aus Lemförde mit seinem PKW öffentliche Straße. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert, wobei festgestellt wurde, daß er unter dem Einfluß von berauschenden Mitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. 3. Verkehrsunfall Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 04.09.2020, gegen 13.15 Uhr, in Diepholz auf dem Triftweg Ecke Carl-Orff-Weg. Hier befuhr eine 31-jährige Frau aus Diepholz den Carl-Orff-Weg und beabsichtigte von diesem auf den Triftweg nach links aufzubiegen. Hierbei übersieht sie eine 36-jährige Frau aus Diepholz, welche gerade den Triftweg befährt. Im Einmündungsbereich beider Straßen kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die 36-jährige Frau und ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Kleinkinder (0 + 3 Jahre) leicht verletzt werden. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. 4. Verkehrsunfall Am Freitag, 04.09.2020, gegen 15.45 Uhr, kam es in Diepholz, Lüderstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier hatte ein 36-jähriger Mann seinen PKW ordnungsgemäß auf dem Parktstreifen vor dem Haus Nr. 15 abgestellt. Zur Unfallzeit wurde dieser PKW von einem anderen Fahrzeug, welches in Richtung Steinstraße fuhr, touchiert und dadurch leicht beschädigt. Anschließend fuhr das verursachende Fahrzeug, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weiter. Auf Grund eines aufmerksamen Zeugen, welcher den Vorfall beobachtet hat, konnte die Polizei das verursachende Fahrzeug feststellen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

PK Sulingen

Diebstahl von Geldbörse aus Einkaufswagen

Am Freitag, im Zeitraum von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr, befand sich eine 81jährige aus Siedenburg im ALDI- Markt in der Bismarckstraße in Sulingen. Vermutlich wurde sie von einem jungen schwarz gekleideten Mann zielgerichtet abgelenkt, als ein weiterer unbekannter Täter die Gelegenheit nutzte, um den Reißverschluss der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche zu öffnen. Aus der Handtasche wurde die Geldbörse mit ca. 120,- Euro Bargeld entwendet. Wer Angaben zum Tathergang oder den Tätern machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

Diebstahl von Kennzeichen von Anhänger

Im Zeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Freitag, 12:00 Uhr, wurde in der Bahrenborsteler Straße in Kirchdorf das Kennzeichen von einem KFZ-Anhänger samt Halterung abgerissen. Wer Angaben zur Tat oder verdächtigen Umständen geben kann meldet sich bitte bei der Polizei Sulingen unter 04271-9590.

Fahrraddiebstahl in Sulingen

Bereits am Mittwoch, im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 22:30 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl vor dem Clubhaus des TUS Sulingen in der Werner-Kling-Straße. Gesichert war das schwarze Herren- Trekkingrad mit einem Seilschloss. Wer Angaben zum Verbleib des Fahrrades oder einem Täter machen kann meldet sich bitte bei der Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

PK Syke

--- Fehlanzeige ---

PK Weyhe

1. Pkw-Aufbrecher gefaßt Am Freitagmittag kam es in Stuhr-Moordeich zu einem Diebstahl aus einem Pkw, der an der KGS Moordeich abgestellt war. Hier wurden ein Smartphone, eine Geldbörse und weitere Gegenstände aus dem Pkw gestohlen. Am Freitagabend wurde schließlich ein 33-jähriger Bremer von einer Streife der Polizei Weyhe in der Nähe der Hafenflockenkreuzung kontrolliert. Er versuchte zunächst noch vor der Polizei zu flüchten, wurde aber eingeholt und gestellt. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, daß er nicht nur für den Diebstahl an der KGS Moordeich, sondern auch noch für eine Vielzahl weiterer Taten in Frage kommt. Der Tatverdächtige ist in Bremen-Huchting wohnhaft und dürfte mit den Taten seinen Drogenkonsum finanziert haben. Weitere Ermittlungen folgen noch.

2. 3 Unfallfluchten in Stuhr Die Polizei Weyhe sucht für die folgenden drei Unfallfluchten Zeugen, die zur Klärung der Taten beitragen können. Die erste Unfallflucht ereignete sich Freitagvormittag, gg. 11:00, auf dem Parkplatz eines Discounters an der Pablo-Picasso-Straße in Moordeich. Dort stieß ein Pkw, laut Zeugenaussagen ein kleiner Geländewagen mit HB-Kennzeichen, beim Ausparken gegen einen geparkten Opel Corsa und verursachte bei diesem einen geschätzten Schaden von über 2.000,-. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen 12:30 und 13.00 h auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Syker Straße in Brinkum. Auch hier wurde ein geparkter Pkw, ein VW Tiguan, vermutlich durch einen anderen ausparkenden Pkw beschädigt. Nach der Spurenlage fuhr der verursachende Pkw mit einer Anhängekupplung gegen den stehenden Pkw. Obwohl ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die dritte und letzte Unfallflucht ist auch zugleich die folgenschwerste. Am Freitagnachmittag gegen 14:45 h befuhren zwei 12-jährige Kinder mit ihren Fahrrädern den Radweg an der Syker Straße in Stuhr-Brinkum in Richtung ZOB. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Syker Straße in Richtung Syke und wollte in die Süderstraße abbiegen. Dabei stieß sie mit ihrem Pkw gegen einen 12-jährigen Stuhrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Auch hier entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. In allen drei Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

