POL-DH: --- Kradfahrer bei Unfällen in Syke und Rehden verletzt - Brand im Keller eine Hauses in Weyhe - Mehrere Pkw in Stuhr aufgebrochen

Twistringen - Ohne Versicherung

Ein 43-jähriger Twistringer befuhr am 02.09.2020, um 18.00 Uhr, mit einem E-Scooter die Konrad-Adenauer-Straße, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Halterin des Fahrzeuges, eine 43-jährige Twistringerin, ließ die Fahrt zu. Gegen beide wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Syke - Verkehrsunfall

Am 02.09.2020, um 18.30 Uhr, kam es in Syke in der Henstedter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Kradfahrer leicht verletzt wurde. Er war in einem Pulk mit anderen Krädern unterwegs, als die vor ihm fahrenden Kradfahrer bremsen mussten. Der 19-Jährige konnte nicht mehr gefahrlos abbremsen und wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab, wieder auf diese zurück und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

Stuhr - Mehrere Pkw Aufbrüche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20:30 Uhr und 07:10 Uhr wurden in Stuhr-Moordeich erneut mehrere Pkw aufgebrochen. In der Regnitzstraße, der Saalestraße sowie Am Hexendeich schlugen unbekannte Täter jeweils die eine Seitenscheibe ein. Aus einem Pkw in der Regnitzstraße wurde der Fahrzeugschein entwendet. Aus dem Pkw Am Hexendeich wurden ein Ladekabel sowie Kopfhörer entwendet. Es entstand insgesamt ein hoher Sachschaden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, entgegen.

Weyhe - Brand im Keller

Gegen 00.10 Uhr In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet aus noch unerklärten Gründen ein elektrischer Luftentfeuchter im Keller eines Doppelhauses in der Rendsburger Straße in Kirchweyhe in Brand. Der in unmittelbarer Nähe zum Luftentfeuchter schlafende 18-jährige Sohn, sowie sein 13-jähriger Bruder erlitten durch den Qualm eine Rauchvergiftung. Beide mussten ärztlich versorgt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, das Haus ordentlich durchlüften und damit wieder bewohnbar machen. Die Brandursache zu ermitteln, ist nun Aufgabe der Polizei.

Weyhe - Ohne Versicherung

Ein 15-Jähriger wurde gestern gegen 15.30 Uhr in Leeste in der Hauptstraße fahrend mit einem E-Scooter von der Polizei angetroffen. Da er keine Versicherung für seinen Scooter hatte, war seine Fahrt zu Ende. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Rehden - Kradfahrer gestürzt

Ein 19-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades verlor gestern gegen 15.45 Uhr auf der Nienburger Straße die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Bei dem Sturz wurde der 19-Jährige leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe hat die Feuerwehr beseitigt. Nach einer kurzen Sperrung konnte die Nienburger Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

