Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstähle aus Handtaschen in Lemförde und Diepholz - Brand in einer Filteranlage in Syke - Zwei Verletzte bei Unfall in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Kradfahrer gestürzt

Am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr wurde ein 52-jähriger Kradfahrer aus Syke bei einem Unfall leicht verletzt. Der 52-Jährige befuhr die Varreler Straße und verlor beim Linksabbiegen in die Mindener Straße die Kontrolle über sein Krad. Er stürzte und verletzte sich dabei u.a. an die Schulter. Der Syker wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Diepholz / Lemförde - Diebstähle aus Handtaschen

Am Montag gegen 16.00 Uhr wurde einer 27-jährigen Diepholzerin in der Lange Straße die Brieftasche entwendet. Die 27-Jährige trug eine Tasche offen über der Schulter. Der unbekannte Täter entwendete in einem unbemerkten Augenblick die Brieftasche mit vielen persönlichen Papieren und Ausweisen. Bereits am Freitag gegen 14.30 Uhr hat ein unbekannter Täter einer 64-Jährigen das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Die Frau war bei ALDI in der Burgstraße einkaufen, als der Diebstahl geschah. Die Polizei rät Taschen bzw. Handtaschen immer direkt bzw. nahe am Körper zu tragen. Ebenfalls sollten die Taschen immer geschlossen sein und die Öffnung nach vorne zeigen. Auch das Ablegen der Tasche beim Einkaufen in den Einkaufswagen bietet einem Dieb eine gute Gelegenheit.

Sulingen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am heutigen Morgen gegen 07:40 Uhr kontrollierte die Polizei in der Edenstraße den Fahrer eines Transporters. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, war gegen den 42-jährigen Mann aus Siedenburg ein Fahrverbot verhängt worden. Trotzdem setzte er sich ans Steuer und muss sich daher nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei untersagte natürlich auch die Weiterfahrt.

Syke - Brand in Filteranlage

Gegen 07.50 Uhr am heutigen Dienstagmorgen wurde der Feuerwehr und Polizei ein Brand in einer Filteranlage einer Firma zur Teeproduktion in Syke, Krusenberg, gemeldet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte unter Atemschutz das brennende Bauteil der Filteranlage schnell löschen. Alle Mitarbeiter hatten bereits unverletzt das Gebäude verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Über die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Syke - Fahrradfahrerin übersehen

Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Weyhe hat am Montag gegen 17.15 Uhr eine 33-jährige Radfahrerin aus Syke übersehen, die den Kreuzungsbereich im Kreisel an der Nordwohlder Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin verletzt wurde und in ein Bremer Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Twistringen - LKW übersieht PKW

Ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Twistringen hat am Montag gegen 17.30 Uhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin übersehen und sie und ihre 86-jährige Mutter leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Nienburger Straße in Richtung Ehrenburg, als der LKW-Fahrer die Nienburger Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die beiden Frauen verletzt wurden und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand ein Schaden von ca. 5500 Euro.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Am Montagnachmittag zwischen 16:50 Uhr und 19:00 Uhr zerstört ein bisher unbekannter Täter in der Brandenburger Straße in Stuhr-Varrel die Pkw-Scheibe auf der Beifahrerseite. Vermutlich versuchte er an die über der Kopfstütze des Beifahrersitzes hängende Jacke zu gelangen. Letztendlich entfernte sich der Täter ohne Diebesgut.

