POL-DH: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.08.2020

Diepholz - Trunkenheit im Verkehr Am Nachmittag des 29.08.2020, gegen 15:15 Uhr, wurde ein 37jähriger Mann aus Diepholz, der mit seinem VW in der Stadt unterwegs war, durch Einsatzkräfte der Polizei Diepholz angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie sein Führerschein beschlagnahmt.

Diepholz - Fahren eines Pkw unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein Am 29.08.2020, gegen 15:20, befährt ein 48jähriger Mann aus Diepholz mit einem Renault das Stadtgebiet der Kreisstadt, obwohl dieser unter der Beeinflussung von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Syke-Gessel - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten Eine 48jährige Sykerin befuhr am Samstagmorgen um kurz vor 8 Uhr mit ihrem Mercedes die Straße "An der Wassermühle" aus Richtung Gessel kommend in Fahrtrichtung Barrien und wollte nach rechts in die Syker Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 57jährigen Fahrradfahrer aus Syke, welcher den Radweg in Richtung Barrien befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 29.08.2020, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 37jähriger Bassumer mit seinem Audi die Landesstraße aus Richtung Bassum kommend in Fahrtrichtung Syke als plötzlich ein Toyota von der B51 kommend auf die Landesstraße einfuhr. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 37Jährigen, sodass dieser stark abbremsen musste. Ein 31jähriger Syker in dem Ford dahinter erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Der unbekannte Fahrer des Toyota entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Ehrenburg - Diebstahl einer Jagdkanzlei Am Freitag, den 28.08.2020, wurde in Ehrenburg / Harmhausen der Diebstahl einer "mobilen" Jagdkanzlei festgestellt. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 10.08.2020 bis zum 28.08.2020 die südlich des Waldstücks "Wegehöpen" abgestellte Jagdkanzlei, welche auf einem fahrbaren Untersatz montiert war. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das Diebesgut mit einem Schlepper oder einem Tieflader abtransportiert worden sein. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei entsprechenden Beobachtungen unter der Telefonnummer 04271-949 0 mit der Polizei in Sulingen in Verbindung zu setzen.

