Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- E-Bike Fahrerin in Lemförde schwer verletzt - Polizei Barnstorf sucht Fahrradeigentümer - Radfahrerin bei Unfall in Syke verletzt, Fahrer geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfall

Einen Moment der Unaufmerksamkeit sorgte gestern gegen 07.40 Uhr für einen Unfall im Kreisverkehr Flöthestraße. Eine 23-jährige Mercedes Vito Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Pkw eines 25-Jährigen, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 9500 Euro.

Lemförde - E-Bike Fahrerin schwer verletzt

Eine 57-jährige Lemförderin wurde gestern gegen 13.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße schwer verletzt. Ein 58-jährige Lkw-Fahrer wollte aus der Bahnhofstraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Hierbei übersah er die E-Bikerin und es kam zum Zusammenstoß. Die 57-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am E-Bike und Lkw entstand ein nur leichter Schaden.

Barnstorf - Polizei sucht Fahrradeigentümer

Im Rahmen von Ermittlungen hat die Polizei Barnstorf in den letzten Tagen bei einem Mann in Barnstorf zwei Fahrräder sichergestellt. Ein Fahrrad will der Mann von einem Unbekannten bekommen haben, das zweite Fahrrad hat er am 26.08.2020 in der Brinkstraße entwendet. Die Polizei Barnstorf sucht nun die rechtmäßigen Eigentümer und bittet sie, sich unter Tel. 05442 / 802900, zu melden. Auch Hinweisgeber, die ein Fahrrad zuordnen können, werden ebenfalls um Mitteilung gebeten. (Fotos der Fahrräder zum download im Presseportal)

Stuhr - Diebstähle aus Fahrzeugen

In der Nacht vom 26. auf den 27.08.2020, von 18:00 bis 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter einen Transporter des Herstellers Fiat aufgebrochen, der auf einem Privatgrundstück in Brinkum in der Hüchtingstraße abgestellt war. Von der Ladefläche des Transporters wurden Werkzeuge und private Gegenstände im Wert von ca. 12000 Euro entwendet. Am 27.08.202 in der Zeit von 17:55 Uhr bis 18.05 Uhr brachen Unbekannte den Pkw Ford einer 57-jährigen Stuhrerin auf und entwendeten die Handtasche und persönliche Gegenstände. Die Frau hatte ihren Ford auf dem Parkplatz des Friedhofes Moordeich abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Twistringen - Unfall im Kreisverkehr

Eine 71-jährige Twistringerin hat am Donnerstag um 11.50 Uhr im Kreisverkehr Westerstraße / Vechtaer Straße einen 63-jährigen Radfahrer übersehen. Der Mann aus Twistringen befand sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisel als es zur Kollision kam, bei der er leicht verletzt wurde.

Bassum - Unfallflucht geklärt

Ein LKW hat am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr einen Verkehrsspiegel an der Kreuzung Kirchstraße / Marie-Hackfeld-Straße beschädigt. Der Sachschaden beträgt 1500 Euro. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der Fahrer ermittelt werden und muss sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten.

Syke - Unfallfahrer geflüchtet

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin ist am Donnerstag um 15.00 Uhr von einem Mann in einem silbernen Auto angefahren worden. Mehr ist leider nicht bekannt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg an der Herrlichkeit in Richtung Barrien, als der besagte silberne Pkw aus dem Hachedamm auf die B6 einbog. Trotz des Unfalles ist der Mann einfach weitergefahren, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell