Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Auffahrunfall vor Baustelle in Bassum - Kradfahrer bei Unfall in Sudweyhe verletzt - Motorrad in Stuhr entwendet ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Am gestrigen Vormittag gegen kurz vor 08:00 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau aus Sulingen mit ihrem PKW auf der Schmelingstraße in Richtung Bahnhof. Beim Vorbeifahren beschädigte sie mit ihrem Außenspiegel einen anderen PKW, der auf dem Seitenstreifen rechtsseitig geparkt war. Die Frau bemerkte den Unfallschaden an ihrem eigenen Fahrzeug erst im Laufe des Tages und brachte ihn mit einem Knall in Verbindung, den sie heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit hörte. Anschließend meldete sie sich dann bei der Polizei, die die Ermittlungen aufnahm. Bislang ist der Besitzer des beschädigten geparkten Fahrzeugs noch nicht bekannt, ihn sucht nun die Polizei. Der PKW muss im Bereich des Krankenhauses auf dem rechtsseitigen Parkstreifen der Schmelingstraße in Fahrtrichtung Bahnhof gestanden haben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Telefon 04271/9490, entgegen.

Lembruch - Einbruch in Garage

In die Garage eines Wochenendhauses in der Straße Rönnekers Hof sind am Wochenende von Freitag bis Montag unbekannte Täter eingebrochen. Das Holztor zur Garage wurde gewaltsam aufgebrochen. Die Täter entwendeten ein Fahrrad und diverse Gartengeräte. Der Schaden wir auf mindestens 500 Euro beziffert.

Stuhr - Einbruch in Garage

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in der Harpstedter Straße in Groß Mackenstedt in eine Garage eingebrochen und haben aus dieser ein Motorrad der Marke KTM entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, 0421/80660, entgegen.

Stuhr - PKW aufgebrochen

In der Straße Zur Windhorst in Stuhr-Moordeich wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag das Fenster eines geparkten PKW Daimler eingeschlagen. Anschließend wurde das Fahrzeug nach Wertgegenständen durchsucht. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, 0421/80660, entgegen.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Weyhe mit seinem Pkw Ford die Straße "Am Weidufer" in Leeste. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Seat und fuhr ungebremst auf. Bei dem Unfall verletzte sich der 51-Jährige leicht. An den Fahrzeugen entsteht ein Schaden von circa 10000 Euro.

Weyhe-Sudweyhe - Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr kam es auf der Sudweyhe Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleinkraftrad. Ein 25-jahre alter Mann aus Syke befuhr mit seinem Pkw Ford die Sudweyher Straße aus Richtung der L331 kommend. Auf der regennassen Fahrbahn kam er ins Schleudern, geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad. Der 16-jährige Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro.

Syke - Schaufensterscheibe beschädigt

In der Nacht zu Mittwoch um 01.30 Uhr löste die Alarmanlage eines Tabakgeschäftes an der Syker Hauptstraße aus. Ein bisher unbekannter Täter hat - vermutlich mit einer Zwille, die mit Stahlkugeln bestückt war - in die Schaufensterscheibe geschossen. Als sofort der Alarm ertönte, ergriff der Täter unmittelbar die Flucht und konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden werden. Sollte jemand um diese Uhrzeit etwas Ungewöhnliches bemerkt haben, bittet die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, um Information.

Syke-Okel - Unfall mit verletzter Person

Ein 21-jähriger Mann aus Großenkneten wollte am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr auf der Okeler Straße einen vor ihm fahrenden Ford Transit überholen. Der Lieferwagen aus Osnabrück wollte nach links in einen Waldweg abbiegen; der nachfolgende Skoda-Fahrer aus Großenkneten erkannte das zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Sein Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den linken Seitenraum geschleudert. Der junge Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Bassum-Osterbinde - Auffahrunfall vor Baustelle

Am frühen Dienstagmorgen um 7.15 Uhr ist es an der Baustellenampel auf der B 51 auf Höhe der Abfahrt Osterbinde zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 19-jährige Bremerin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW-Polo auf den Mercedes einer vor ihr haltenden 63-jährigen Delmenhorsterin auf. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht; der Polo war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

