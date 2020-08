Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diebstähle in Drebber und Kirchweyhe ---

Diepholz (ots)

Weyhe-Kirchweyhe - Diebstahl

Unbekannte haben am Mittwoch ein E-Bike vom Bahnhof in Kirchweyhe entwendet. Der Besitzer hatte gegen 05.15 Uhr das E-Bike der Marke Bosch in silber an einen Zaun hinter dem Bahnhof angeschlossen. Als er gegen 16.00 Uhr zurückkehrte, war nichts mehr da. Ein unbekannter Täter hatte das über 2000 Euro teure E-Bike im Laufe des Tages entwendet.

Drebber - Diebstahl

Aus einem Rohbau in der Hoopener Straße wurden in der Zeit von Dienstag 20.00 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr diverse Gegenstände entwendet. Neben fünf Spülkästen haben die unbekannten Täter noch diverse Armaturen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900, entgegen.

